L'Inter espugna il Via del Mare con due cambi: 2-0 al Lecce, contro i fischi a Bastoni

In un clima surreale al Via del Mare per i fischi riservati a Bastoni dopo il caso Kalulu nel Derby d'Italia, l'Inter risolve un match spinoso ed evita la trappola Lecce: Mkhitaryan e Akanji entrano dalla panchina e segnano, finisce 2-0. I nerazzurri salgono momentaneamente a +10 sul Milan secondo.

L’Inter rimbalza su Falcone e Siebert

Stessa formazione che ha battuto il Cagliari per il Lecce, quasi tutto confermato per l’Inter. Recuperato Frattesi, rientra Dimarco e Luis Henrique dal 1’ con Pio Esposito a prendere il posto di Lautaro infortunato. L’Inter ha approcciato la trasferta del Via del Mare con una ferocia agonistica evidente, decisa a imporre il proprio status e a riscattare immediatamente i dolori di Champions League. Con il sottofondo alternato di fischi copiosi per Bastoni dopo il caso Kalulu, ai nerazzurri è bastata una rimessa laterale per sfiorare il vantaggio. Gaspar provvidenziale su Thuram, prima di uscire per infortunio al ginocchio. Siebert il sostituto e subito uomo decisivo con un salvataggio sulla linea su botta sicura di Luis Henrique, prima deviato da Falcone. Nonostante il gol mancato, la formazione guidata da Chivu ha stritolato a più frangenti il Lecce, con iniziative costanti di Thuram e Pio Esposito. Poca roba Cheddira e Sottil invece, mentre Falcone ha chiuso la porta a doppia mandata privando i nerazzurri del gol.

Chivu lo sapeva, l'Inter trova due gol e scappa via

Per stappare partite così chiuse e bloccate spesso sono necessari due fattori: qualità e velocità, attraverso i quali l’Inter ha tentato di cogliere impreparato il Lecce organizzatissimo. Una giocata o un episodio è quanto di meglio sarebbe potuto capitare all’Inter per sbloccare la partita, mentre i padroni di casa si sono aggrappati all’arma del contropiede. Sostituzioni di Chivu e Di Francesco, chi per vincerla e chi per proteggere un pari potenzialmente prezioso, con nervi tesi finché la calma olimpica del campione ha deciso l’incontro. Entrato dalla panchina e con un piattone destro sugli sviluppi di un corner, Mkhitaryan ha bucato Falcone, prima dello stacco in terzo tempo di Akanji sempre su calcio d'angolo. Messaggio fortissimo al campionato, nerazzurri che balzano a +10 sul Milan per il momento.