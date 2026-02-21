Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce-Inter 0-2, le pagelle: Chivu veggente, Mkhitaryan e Akanji matador. Male Cheddira

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:03Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale - Lecce-Inter 0-2

INTER (a cura di Yvonne Alessandro)

Sommer 6 - Smanaccia giusto un cross di Gallo, poi diventa spettatore non pagante.

Bisseck 6,5 - Si divora in un sol boccone Sottil oltre a spingere come esterno a tutta fascia aggiunto. A terra e in cielo le palle sono tutte sue, solo una sbavatura su Banda. Ma poco male.

De Vrij 6 - Grazie a lui riposa Akanji, non gestisce bene Cheddira e si prende subito il giallo in un quarto d’ora. Da quel momento non ha più concesso nulla, ma Chivu ha preferito tutelarsi. Dal 60’ Akanji 7 - Leadership a vista d’occhio, detta movimenti e respiri quasi. Lo stacco in cielo per infilare il 2-0 è da cestista di NBA.

Bastoni 6,5 - Settimana da incubo dopo Inter-Juventus, deve pure gestire i fischi di dissenso per il caso Kalulu. Più di un respiro per mantenere la calma e giocare come sa, in marcatura sull’uomo è un gigante.

Luis Henrique 6 - Pregustava già il gol a porta vuota, ma Falcone e Siebert gli negano il secondo gol con l’Inter. Gli manca sempre lo spunto in uno contro uno e l’Inter ne risente, nel secondo tempo cala vistosamente. Il compitino non basta, bisogna osare. Dal 69’ Diouf 6 - Un pizzico di personalità in più, impiegato ancora una volta in un ruolo non suo. Ed è tutto dire.

Frattesi 5,5 - Come spesso gli capita in fase di impostazione scompare, ma il suo pane quotidiano è la percussione lanciato in porta. Si coordina male su una potenziale palla gol, nel complesso il repertorio è limitato.

Zielinski 6,5 - Troppo importante per rinunciarci, specialmente in assenza di Barella e Calhanoglu. La bussola del centrocampo dell’Inter, velocizza e rallenta il gioco a suo piacimento. Ripulisce palloni con una maestria naturale e disarmante.

Sucic 6 - La classe c’è, talvolta si perde negli ultimi metri o risulta imbrigliato. Nella ripresa sprazzi di intuizioni rapide, ma a correnti alternate. Dal 60’ Mkhitaryan 7 - La risoluzione dei problemi dell’Inter a Lecce, calma olimpica nel chiude d’interno destro il gol della vittoria. Nasconde ancora dei conigli nel cilindro, nonostante l'età.

Dimarco 6,5 - Il mancino vellutato è sempre all’ordine del giorno. Gli tolgono una rete pesante, nella ripresa stava per chiudere un’azione clamorosa partita da lui ma Tiago Gabriel nega un’altra gioia. L'assist per Akanji non glielo toglie nessuno, il quattordicesimo della stagione. Impressionante.

Thuram 6,5 - La determinazione di chi vuole tornare ad essere la prima scelta con Lautaro. Tagli in profondità, fraseggi con i compagni e un assist tolto per fuorigioco, non marchia la partita. Dal 69’ Bonny 6 - Arsenale fresco per bombardare la difesa del Lecce, non lascia il segno a tu per tu con Siebert.

Pio Esposito 6,5 - Tecnica e muscoli in bella vista, quando prende posizione Tiago Gabriel non lo tiene. Un paio di conclusioni smorzate, un colpo di testa da attaccante vero. Non trova il gol, ma che garra a tutto campo.

Cristian Chivu 7,5 - Si dimena tra lavoro emotivo su Bastoni e indicazioni di campo per espugnare il Via del Mare, alla fine è lui a togliere le spine da un match rognoso con due intuizioni dalla panchina. Su Mkhitaryan l'aveva anche previsto, da veggente. E lo stacco in classifica sul Milan ora è considerevole.

LECCE (a cura di Paolo Lora Lamia)
Falcone 7 - Come spesso accade, risulta il migliore in campo dei giallorossi. Con due ottimi interventi su Luis Enrique e Pio Esposito, tiene il punteggio sullo 0-0 nel primo tempo. Si ripete nella ripresa su Dimarco, ma non può nulla in occasione di due calci piazzati nerazzurri.

Veiga 5,5 - Aiutato in fase di non possesso da Pierotti sul suo lato, vive una partita in costante apnea contro Dimarco che fa davvero fatica a contenere.

Gaspar sv. - Inizia con una bella chiusura su Thuram, facendo però un movimento che lo manda ko. Dal 4' Siebert 6 - Sostituisce con buon piglio il compagno, salvando sulla linea un pallone calciato da Luis Henrique e deviato in prima istanza da Falcone. Altre buone chiusure, ma nel finale perde il duello aereo con Akanji in occasione del raddoppio.

Tiago Gabriel 6,5 - Il duello con Pio Esposito è di quelli impegnativi. Ammonito già nel primo tempo, soffre in avvio ma poi contiene sempre meglio l'avversario. Regge l'urto finché può, rendendo il passivo meno pesante con un gran salvataggio sulla linea.

Gallo 6 - Solita prova di intelligenza e accortezza sulla sinistra, dove pensa più a contenere che a proporsi. Un po' più in sofferenza nel corso del secondo tempo.

Ramadani 6,5 - Splendido schermo davanti alla difesa. Con la sua presenza, impedisce a molti palloni di creare patemi alla difesa e a Falcone. Non molla fino alla fine.

Coulibaly 6 - Insieme a Ramadani forma una vera e propria diga. Solito motorino instancabile del centrocampo leccese, che però cala un po' di tono dopo l'intervallo. Dall'83' Stulic sv.

Pierotti 5,5 - Sul piano offensivo è quasi nullo. Apprezzabile quando fa quasi da quinto difensore, ma non sempre con la necessaria efficacia. Dall'83' N'Dri sv.

Gandelman 6 - Ruolo meno appariscente di altre partite, visto che pensa a soffocare la manovra avversaria più che ad inserirsi in area per la stoccata decisiva. Dal 59' Ngom 5,5 - Non un grande impatto sulla gara. Sfiora la palla che poi arriva a Mkhitaryan, sugli sviluppi del corner con cui l'Inter sblocca il match.

Sottil 5 - Piuttosto anonimo sul fronte di sinistra, dove propone davvero poco. Non migliora con il passare dei minuti. Dal 59' Banda 6 - Fa decisamente meglio del compagno che sostituisce, dando soluzioni nuove al Lecce negli ultimi metri.

Cheddira 5 - Giornata complicatissima per l'ex Sassuolo. Le occasioni arrivano on il contagocce e, quando accade, è spesso solo in area contro i due centrali di Chivu. Ci mette anche del suo, con diverse gestioni approssimative del pallone.

Eusebio Di Francesco 6 - Il suo Lecce coriaceo regge il confronto con l'Inter per 3/4 della sfida, poi due palle inattive risultano fatali. Buone risposte sul piano difensivo, mentre in zona gol per la salvezza serve di più.

