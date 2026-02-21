Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: Pisacane cambia assetto, Sarri lancia Rovella e Belahyane
TUTTO mercato WEB
Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A.
CAGLIARI: (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All.: Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Pronostici
Calcio femminile