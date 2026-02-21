Live TMW
Inter, Akanji: "Vittoria importante. Ora testa al Bodø/Glimt"
Manuel Akanji parla ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Inter.
Cosa ne pensi dei fischi a Bastoni?
“Ho fiducia in lui, oggi lo ha dimostrato con una bella prova. Contro la Juventus ha fatto ciò che reputava giusto in quel momento. Cose così possono capitare, oggi però sul campo ha giocato un’ottima partita, è stato importante per noi”.
Quanto è importante questa vittoria?
“Era importante per noi, per continuare la strada in campionato. Fra tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci contro il Bodo, speriamo di fare meglio, all’andata abbiamo concesso tre gol e in avanti potevamo essere più efficaci”.
