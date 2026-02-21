Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, 26ª giornata: lo Spezia ribalta il Cesena, finisce 3-2. La classifica aggiornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 19:13
Alessandra Stefanelli

Al via nella serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B è proseguita con le sfide pomeridiane di oggi e con la sfida delle 17:15 tra Cesena e Spezia, da cui arriva un risultato a sorpresa.

Lo Spezia si è infatti imposto in rimonta per 3-2 al Manuzzi. Shpendi aveva aperto le danze per i padroni di casa, ma il vantaggio è durato poco: Artistico al 17’ Ha firmato la rete del pari. Il Cesena torna avanti in avvio di ripresa con Berti, ma lo Spezia non molla e prima acciuffa il pari con Aurelio e poi il gol vittoria, con la doppietta personale di Artistico. Tre punti cruciali in chiave salvezza per lo Spezia, continua invece il momento di crisi del Cesena, alla settima sconfitta nelle ultime nove gare.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA 
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F) 
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
 45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C) 
Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M) 
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni 
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V) 
Cesena-Spezia 2-3
4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)
 Ore 19:30 - Carrarese-Monza
 Domenica 22 febbraio 
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena 
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
 Frosinone 53 
Monza 51*
 Palermo 51 
Catanzaro 44 
Modena 40* 
Juve Stabia 38* 
Cesena 37 
SudTirol 33 
Empoli 30 
Carrarese 30* 
Padova 30 
Sampdoria 29 
Avellino 28* 
Mantova 26
 Virtus Entella 25 
Reggiana 25*
 Spezia 25 
Bari 22 
Pescara 18
* una gara in meno

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
