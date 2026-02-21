Serie B, 26ª giornata: lo Spezia ribalta il Cesena, finisce 3-2. La classifica aggiornata
Al via nella serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B è proseguita con le sfide pomeridiane di oggi e con la sfida delle 17:15 tra Cesena e Spezia, da cui arriva un risultato a sorpresa.
Lo Spezia si è infatti imposto in rimonta per 3-2 al Manuzzi. Shpendi aveva aperto le danze per i padroni di casa, ma il vantaggio è durato poco: Artistico al 17’ Ha firmato la rete del pari. Il Cesena torna avanti in avvio di ripresa con Berti, ma lo Spezia non molla e prima acciuffa il pari con Aurelio e poi il gol vittoria, con la doppietta personale di Artistico. Tre punti cruciali in chiave salvezza per lo Spezia, continua invece il momento di crisi del Cesena, alla settima sconfitta nelle ultime nove gare.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Frosinone 53
Monza 51*
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30
Carrarese 30*
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Virtus Entella 25
Reggiana 25*
Spezia 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno