Serie B, 26ª giornata: lo Spezia ribalta il Cesena, finisce 3-2. La classifica aggiornata

Al via nella serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B è proseguita con le sfide pomeridiane di oggi e con la sfida delle 17:15 tra Cesena e Spezia, da cui arriva un risultato a sorpresa.

Lo Spezia si è infatti imposto in rimonta per 3-2 al Manuzzi. Shpendi aveva aperto le danze per i padroni di casa, ma il vantaggio è durato poco: Artistico al 17’ Ha firmato la rete del pari. Il Cesena torna avanti in avvio di ripresa con Berti, ma lo Spezia non molla e prima acciuffa il pari con Aurelio e poi il gol vittoria, con la doppietta personale di Artistico. Tre punti cruciali in chiave salvezza per lo Spezia, continua invece il momento di crisi del Cesena, alla settima sconfitta nelle ultime nove gare.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)

Ore 19:30 - Carrarese-Monza

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Frosinone 53

Monza 51*

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30*

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno