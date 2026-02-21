Inter, Akanji in gol su assist di Dimarco: "Sinistro incredibile, lo metto nella Top 3"

Il difensore dell’Inter Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo del Lecce nella sfida valevole per la 26^ giornata di Serie A.

Quanta carica avevate?

"Bisogna farsi trovare sempre pronti, anche quando non si parte dall'inizio. Eravamo pronti e avevamo detto quanto fosse importante vincere questa partita".

Ci sono due Inter, quella in campionato e quella in Champions?

"Vogliamo sempre fare del nostro meglio, non credo che ci siano due Inter diverse".

Il mancino di Dimarco dove lo metti tra tutti i tuoi compagni ed ex compagni?

"Lo metto nella Top 3, non voglio citarne altri. Ieri in allenamento avevamo provato quella giocata, ha un sinistro incredibile".