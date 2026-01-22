Sirene da Dubai per Romagna: sul difensore del Sassuolo c'è l'Al-Nasr SC
Possibile che Filippo Romagna (28 anni) lasci il Sassuolo e la Serie A in questo calciomercato di gennaio 2026. Il difensore centrale classe 1997, che la scorsa estate ha firmato con i neroverdi un nuovo accordo annuale, nel quale è inclusa però anche la possibilità di estendere per un altro anno attivando il rinnovo automatico a determinate condizioni, dopo aver visto scadere il precedente contratto.
Adesso sul conto di Romagna emergono voci di mercato e interessamenti che potrebbero portarlo a giocare a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, sulle tracce del centrale difensivo del Sassuolo ci sarebbe l'Al Nasr SC, squadra attualmente al 6° posto della UAE Pro League.
Romagna non ha trovato granché spazio nella stagione del suo ritorno in Serie A, mettendo insieme 5 presenze tra Serie A (3) e Coppa Italia (2), giocando quantomeno però quasi sempre dal primo minuto, tranne che in un'occasione. Per un totale di 383 minuti trascorsi sul campo in questo Sassuolo.
