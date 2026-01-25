Skorupski espulso, Malinosvkyi la riapre: Bologna avanti ma per 2-1 sul Genoa e in 10
Può cambiare il match al "Ferraris". Al quarto d'ora, Skorupski controlla male il pallone fuori dall'area e se lo fa soffiare da Vitinha. Il portiere lo atterra con Marasca che estrae il cartellino rosso. Richiamato dal VAR, il direttore conferma l'espulsione giudicandola chiara occasione da gol. Il Genoa, proprio sugli sviluppi della punizione, trova l'1-2 con Ruslan Malinovskyi.
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l'Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
