Solo Fiorentina nel primo tempo di Bologna, Piccoli raddoppia i conti: 0-2 all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 15:53Serie A
Si è concluso il primo tempo al Dall'Ara, dove un'ottima Fiorentina sta conducendo 2-0 sul campo del Bologna nell'intervallo della partita valevole per la 21^ giornata di Serie A, nel ricordo del presidente viola Rocco Commisso.

Italiano, come da sua consuetudine, regala qualche sorpresa nella scelta dei titolari: in porta ancora rinviato il rientro di Skorupski, Holm e Pobega vincono i ballottaggi con Zortea e Ferguson, Castro viene preferito a Immobile. Nella Fiorentina, un solo cambio per Vanoli rispetto alla scorsa settimana, con l'assenza di Kean in attacco che viene coperta da Piccoli.

Prima dell'inizio del match, l'emozionante ricordo del Dall'Ara nei confronti di Commisso, omaggiato da un minuto di silenzio nel quale la maggioranza degli spettatori del Dall'Ara zittisce una fastidiosa minoranza di tifosi del Bologna che si stava lanciando in cori contro la Fiorentina. In campo la squadra toscana sembra mossa da una spinta speciale e macina gioco e superiorità territoriale già dall'inizio. Dopo un quarto d'ora abbondante di studio, in tre minuti tra il 17' e il 19' la Fiorentina trova due volte la via del gol. Prima lo fa Ndour, che appoggia di piatto all'angolo un bel pallone offerto da Dodo dopo una discesa solitaria, ma l'azione è viziata da iniziale fuorigioco di Parisi e il VAR annulla. Quello successivo, di Mandragora, è invece buono: il numero 8 corregge alle spalle di Ravaglia un preciso cross di Gudmundsson da sinistra in inserimento e dedica la rete a Commisso con la maglia n° 5 della Fiorentina firmata "Rocco".

Il Bologna prova a reagire al colpo subito e si affaccia dalle parti di De Gea prevalentemente con dei cross dai quali non emerge niente di troppo concreto o pericoloso. Appena prima dell'intervallo, all'inizio del recupero, ecco il colpo del raddoppio Fiorentina, firmato Piccoli che approfitta di una lettura sbagliata di Freuler in difesa su cross di Dodo e, partito in posizione regolare come confermato dalla lunga revisione VAR, in caduta batte Ravaglia per il 2-0 all'intervallo.

Segui Bologna-Fiorentina con TMW

