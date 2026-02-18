Solo Sommer gioca più di Dimarco nell'Inter di Chivu: il confronto con l'anno scorso è impietoso

Federico Dimarco è decisamente un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione e a testimoniarlo sono i dati. L'esterno sinistro dell'Inter ha infatti giocato 32 partite, segnando 6 gol e fornendo 14 assist e ha già battuto il suo bottino dell'anno scorso, quando siglò 4 reti e fece 11 passaggi decisivi. Non è un mistero anche il fatto che soffrisse le sostituzioni di Simone Inzaghi, che con l'obiettivo di risparmiarlo finiva per ottenere l'effetto opposto, ovvero non averlo al meglio della forma nei momenti clou.

I numeri dicono che quest'anno è rimasto in campo 2.530 minuti ed è il secondo giocatore più impiegato della rosa dopo il portiere Yann Sommer. Chivu lo ha tolto dal campo 8 volte nelle 27 in cui ha iniziato da titolare, mentre in altre 5 occasioni è subentrato al posto di un compagno. Di match totalmente dalla panchina invece ne ha visti 3, motivo per cui fisicamente è un'altra versione rispetto a quella del 2024-2025.

Il confronto è impietoso: con Inzaghi era l'ottavo più utilizzato dopo Sommer, Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Thuram e Dumfries. È stato convocato in 57 incontri e in 52 di questi ha giocato, subentrando 9 volte e partendo dall'inizio invece in 43 sfide. Il tecnico piacentino lo ha sostituito in 35 di queste, con i minuti in campo che sono stati 3.275. Insomma, la versione attuale è quella che i tifosi dell'Inter preferiscono.