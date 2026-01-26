Sommer, altro errore col Pisa. Ma Bergomi lo difende: "È troppo importante per l'Inter"

In casa Inter, nonostante la bella e roboante vittoria in rimonta per 6-2 contro il Pisa, è tornato sul banco degli imputati Yann Sommer. Un errore del portiere svizzero, che ha lasciato completamente sguarnita la porta con un'uscita avventata, ha consentito a Stefano Moreo di segnare il primo gol. Tuttavia, lo storico capitano dei nerazzurri ora opinionista Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha difeso l'operato dell'estremo difensore.

"Le squadre avversarie lo sanno che l'Inter utilizza parecchio il portiere, mi viene in mente la finale di Champions o anche l'Arsenal che martedì su palla scaricata dietro continuava la pressione sul portiere" ha detto Bergomi, che poi ha aggiunto: "L'Inter, a differenza del Milan, ha bisogno di partire da dietro, di avere il controllo. Non ha contropiedisti, ha giocatori di costruzione, ti avvolge, abbaglia come gioca, ma deve giocare così. Poi sono d'accordo che non si devono prendere eccessivi rischi, ma avere uno come Sommer per l'Inter è troppo importante".

Per completare la sua disamina, poi, Bergomi ha tirato in ballo anche i pochi XG concessi dai nerazzurri: "L'Inter concede poche occasioni, ma quando te le concede sono importanti".