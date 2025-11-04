TMW Sorokin indica la via al suo Kairat Almaty: "Servono tre cose per battere l'Inter in Champions"

Egor Andreevič Sorokin, difensore classe 1995 del Kairat Almaty, è stato intervistato in esclusiva da TMW per presentare la gara di Champions League in programma domani contro l'Inter. Tra i tanti temi analizzati, il centrale russo ha mostrato grande fiducia nei mezzi suoi e della sua squadra nonostante il maggiore tasso tecnico degli avversari. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Sorokin, come si sta avvicinando il suo Kairat Almaty a questa sfida contro l’Inter?

"Abbiamo vinto il campionato e, dopo qualche giorno di riposo, abbiamo subito dedicato le nostre sedute alla preparazione del match contro l’Inter. Non stiamo facendo niente di straordinario, è lo stesso processo di allenamento che seguiamo prima di ogni altra partita: sessioni teoriche e poi la loro applicazione pratica sul campo".

Quali pensi siano i principali punti di forza della vostra squadra?

"La nostra forza sta nell’unità, nella disciplina e nella capacità di ripartire rapidamente. Grazie a queste qualità siamo arrivati fino alla fase a gironi".

Affronterete una delle squadre più forti d’Europa, finalista nell'ultima edizione della Champions. Quale piano tattico avete preparato per impensierire i nerazzurri?

"L'Inter è storia, è la bandiera dell’Italia. Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo per noi. Sappiamo che non sarà facile, ma sarà importante saper attendere la nostra occasione e sfruttarla, difendere bene la porta dagli attaccanti avversari, lottare per ogni spazio e restare sempre concentrati".

Secondo lei, quale potrebbe essere il fattore chiave per il Kairat in questa partita?

"Per ottenere un buon risultato saranno fondamentali tre cose: saper soffrire, lavorare con disciplina e credere nel nostro successo".