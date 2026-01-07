Sorpasso servito: Palladino scavalca Italiano, da quando è all'Atalanta ha fatto il triplo dei punti

Vittoria preziosissima dell'Atalanta, che si impone 2-0 sul campo del Bologna in una partita chiave per confermare le ambizioni europee della Dea e che certifica il totale stato di crisi che invece attraversa il Bologna. Raffaele Palladino ha fatto cambiare marcia alla sua squadra, i numeri spiegano bene questo nuovo andamento che conoscono oggi a Bergamo.

Da quando Palladino siede sulla panchina dell'Atalanta, infatti, ha totalizzato 8 vittorie in 11 partite, con en plein in Champions League e un cammino che in Serie A non aveva ancora visto lo stesso passo, ma che dopo il successo del Dall'Ara sta iniziando ad adeguarsi al ritmo europeo. Tra l'altro, nell'ideale sfida tra i due allenatori più di successo negli ultimi anni della Fiorentina, Palladino da quando è arrivato a Bergamo sta andando decisamente più forte di Italiano.

Per rendere l'idea di come nasca il sorpasso di questa sera, basti pensare che nelle 8 partite di campionato dell'era Palladino, l'Atalanta ha totalizzato 15 punti, frutto di 5 vittorie e 3 sconfitte. Nello stesso lasso di tempo invece il Bologna di Italiano ha fatto un terzo dei punti, pur giocando una gara in meno per via della Supercoppa: appena 5 i punti dei felsinei nelle ultime 7 partite, con un solo successo e due pari, accompagnati da quattro ko.