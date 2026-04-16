Un rinforzo per reparto. Tris di acquisti per la 'nuova Inter' che punta di nuovo a Manu Koné

Un innesto per reparto, questa sarà la parola d'ordine di casa Inter per l'inizio del prossimo mercato estivo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri vorrebbero creare una base solida su cui innestare ulteriori ritocchi necessari per far fronte a scadenze e addii. Cristian Chivu, ormai prossimo a blindare lo scudetto e a firmare un meritato rinnovo, ha tracciato la rotta: vuole un’Inter più fisica, duttile e capace di cambiare pelle, magari rispolverando il 3-4-2-1 o passando alla difesa a quattro.

In cima alla lista dei desideri è ormai noto il nome di Muharemovic. Con Acerbi e De Vrij in parabola discendente, il centrale del Sassuolo è l’obiettivo numero uno e il canale con Carnevali è già caldissimo, sulla base di 25 milioni. Per la mediana, invece, il tecnico rumeno chiede muscoli e diga: l’identikit perfetto risponde al nome di Manu Koné. La Roma dovrà fare i conti con il bilancio entro giugno, e Marotta è pronto a inserirsi se le cifre non diventeranno proibitive.

Il vero botto, però, è atteso davanti. Chivu vuole la scintilla, il dribbling, la velocità pura. Il nome è quello di Moussa Diaby. Il francese scalpita per lasciare l'Al Ittihad e tornare nel calcio che conta; l'Inter ci riprova dopo il tentativo di gennaio, puntando a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Tre pilastri per un’Inter pronta a evolversi e a dominare ancora.