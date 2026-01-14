Sorpresa da Milanello, Fullkrug oggi si è allenato: potrebbe essere convocato per Como

Da Milanello arrivano novità diametralmente opposte rispetto a quanto emerso nelle ultime ore. Nonostante infatti le parole di Massimiliano Allegri in conferenza, oggi Nicolas Fullkrug si è allenato. Il tedesco, che contro la Fiorentina ha rimediato un’infrazione (subito ridotta) alla falange del piede ha stretto i denti e oggi - conferma Sky Sport - si è allenato. Se dopo l’allenamento di domattina non dovesse avere ulteriori fastidi, c’è la concreta possibilità che possa andare in panchina col Milan domani per la sfida del Sinigaglia contro il Como.

Allegri, come detto, aveva parlato così in conferenza stampa in merito alla situazione dell'infermeria: "Bisogna riprendere ad essere più cattivi all'interno della partita, perché ci sono momenti in cui siamo un po' fragili sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo essere più precisi tecnicamente, perché siamo una squadra forte. Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic".