Spalletti a La Penna: "Hai falsato la partita". La Juventus chiederà spiegazioni agli arbitri

Tanta amarezza in casa Juventus. La squadra di Luciano Spalletti è stata sconfitta per 3-2 a San Siro dall'Inter con un gol arrivato allo scadere e realizzato da Zielinski. Una rete che ha proiettato i nerazzurri sempre più in vetta alla classifica ma ha generato rabbia nell'ambiente bianconero specialmente dopo un episodio accaduto nel primo tempo. A tre minuti dalla fine del riposo, l'arbitro La Penna ha espulso per doppia ammonizione Pierre Kalulu per un intervento che non c'è ai danni di Alessandro Bastoni.

Quanto accaduto ha generato proteste veementi sia in campo che in panchina con Comolli e Chiellini che, nella pancia del "Meazza" hanno espresso tutto il disappunto per la decisione dell'arbitro. Il primo a manifestare frustrazione per quanto accaduto in campo è stato lo stesso tecnico bianconero che, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport si sarebbe rivolto al fischietto romano rivolgendo parole dure come "Hai falsato la partita". Reazione scomposta anche di Comolli, trattenuto dallo stesso Spalletti, e di Chiellini che dichiarava: "Non esiste, non esiste".

La questione non si è conclusa con il triplice fischio del direttore di gara. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, la società è intenzionata a chiedere formalmente delle spiegazioni al mondo arbitrale per quanto accaduto.