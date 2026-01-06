Spalletti allontana il mercato da Miretti. Prima da titolare in questa Serie A con la Juventus

Luciano Spalletti manda un messaggio chiaro a tutti gli eventuali ammiratori di Fabio Miretti sul calciomercato: se la scelta dipendesse unicamente da lui, il centrocampista classe 2003 rimarrebbe alla Juventus e le varie proposte che si stanno sommando sul suo conto sarebbero tutte da rispedire al mittente.

Dalle idee, dalle parole, ai fatti: questa sera, per la partita che attende la Juventus sul campo del Sassuolo, ecco arrivare la presenza in distinta di Fabio Miretti, che si prepara così a raccogliere il primo gettone da titolare in questa Serie A con la Vecchia Signora. Le uniche due volte in cui Miretti era partito dall'inizio, quest'anno, sono state in Champions League, nelle ultime due partite giocate dai bianconeri, rispettivamente contro Bodo/Glimt e Pafos.

Sono numerose le squadre di Serie A che sono state accostate a un interesse nei confronti di Miretti, negli ultimi giorni di racconto delle trattative. Dalla Fiorentina, dove ha uno speciale ammiratore in Paratici, fino alla Lazio, al Como, alla Cremonese, al Sassuolo e al Parma. A tutte queste realtà questa sera però è arrivato un messaggio chiaro, fatto partire da Spalletti: per Miretti un posto in questa Juventus c'è. La società, raccontano le voci di corridoio, potrebbe cambiare lo scenario solo di fronte a un'offerts