Spalletti: "David? Se scelgo io e sbaglia, siamo cogl... in due. Alla prossima rigioca"

“Se decido io e poi quello che scelgo io sbaglia, siamo coglioni in due”. Luciano Spalletti commenta così a Sport Mediaset l’1-1 della sua Juventus con il Lecce, caratterizzato dall’errore dal dischetto di Jonathan David: “Fate come vi pare, questo rigore qui non l’abbiamo realizzato, non posso portarlo a casa come gol a favore. Cercherò di allenare meglio domattina”.

Può pesare?

“Può pesare tutto, però poi per essere calciatori importanti uno prende e reagisce, facendo due gol alla prossima partita. Perché la prossima partita lo faccio giocare nuovamente”.

È scattato un piano di protezione? “

No, è scattato un piano di dare forza ai miei calciatori, perché sono quelli che mi possono mettere a posto l’amarezza di stasera”.

Sono due punti persi?

“Li sento come 14 punti persi, non due”.