Spalletti: “Locatelli è un buon capitano della Juve. Adzic? Per me non si tocca”

"Ci sono dei dati che parlano per Locatelli, perché dopo Modric è quello che ha più passaggi chiave in Serie A”. Luciano Spalletti, alla vigilia di Cagliari-Juventus, risponde così su Manuel Locatelli: “Dal mio punto di vista ci sono quelli più adatti a creare occasioni e altri più adatti ad equilibrare la squadra. Lui per me è perfetto e non c'è calciatore migliore per fare questo doppio ruolo. Adesso è entrato nel ruolo fino in fondo. Poi lo vedo in crescita continua. Per me è un buon capitano".

Adzic partirà per trovare più spazio?

“Dal mio punto di vista è facile perché ha capacità straordinarie di quelle dei calciatori top. Mi piacerebbe prendesse quelle 2/3 conoscenze per andare ad imporsi, perché tira delle bastonate incredibili, ha un motore incredibile, poi ogni tanto si perde nel cercare la cosa sensazionale e trovare subito la giocata. Poi rischi di perdere dei palloni come è successo a Bodo e per me Adzic non si tocca e mi aspetto grandi cose da lui perché c'è la possibilità di trovare un tesoro nascosto".

La conferenza stampa di Spalletti.