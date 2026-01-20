Spalletti ritrova Mourinho: "Ci siamo detti qualcosa, più lui di me... Ma poi ci siamo apprezzati"

Juventus-Benfica è Luciano Spalletti contro José Mourinho. Una rivalità basata sulla stima reciproca, nonostante tante punzecchiature in passato: “C’è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me perché sotto questo aspetto vince sempre lui - ha detto l’allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia -. Poi ci siamo apprezzati, stimati, sentiti al telefono svariate volte. Sarà un piacere ritrovarlo, ma nelle partite in cui c’è Mourinho si alza il volume del calcio. Per me essere sull’altra panchina è motivo di orgoglio”.

È più difficile giocare contro le squadre di Mourinho?

“Da lui, sotto l’aspetto della preparazione della partita, anche da un punto di vista di autenticità, ti porta sempre ad aspettarti sempre qualcosa di differente. È una sfida importante per noi, come anche per loro: è uno scontro diretto. Mi aspetto un Benfica aggressivo, che verrà a fare la partita, che magari userà anche la furbata del suo allenatore, però poi saranno costretti, come lo saremo noi, a mettere una propria identità dentro lo scorrimento della partita. E sono convinto che ne verrà fuori una partita bella, interessante”.

La conferenza stampa di Spalletti