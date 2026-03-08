Lecce, snodo salvezza con la Cremonese fra certezze e incognite

Il Lecce è atteso da un importante snodo salvezza nella sfida odierna contro la Cremonese.

Clima caldo

Un vero e proprio mezzogiorno di fuoco quello che andrà di scena al "Via del Mare" nell'incontro in programma alle 12:30. La partita si giocherà davanti al pubblico delle grandi occasioni: la prevendita è andata a gonfie vele per tutta la settimana e si sfiora il sold out. Saranno circa 28 mila i tifosi giallorossi attesi nell'impianto per spingere la formazione guidata da Eusebio Di Francesco.

Dubbi e certezze

Non manca qualche dubbio per il tecnico dei salentini, soprattutto in mezzo al campo. Gandelman e Coulibaly, due uomini chiavi del reparto, non sono al meglio e la loro presenza è in forse. Entrambi proveranno a stringere i denti e a giocare dal primo minuto, considerando l'importanza della partita. Se non dovessero farcela, scalpitano Ngom e Fofana per una maglia da titolare. Le certezze sono invece in difesa e in attacco, dove ci sono pochi ballottaggi e gerarchie ben definite.

Caccia al successo

Il Lecce cercherà di tornare alla vittoria in casa a un mese esatto dall'ultimo successo al "Via del Mare": era l'8 febbraio quando i giallorossi sconfissero 2-1 l'Udinese. La posta in palio contro la Cremonese è davvero alta. Dopo l'incontro odierno mancheranno ancora dieci giornate fino al termine del campionato: la sfida odierna non sarà certamente decisiva, ma indubbiamente può indirizzare la volata finale per le due contendenti in chiave salvezza.