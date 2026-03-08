Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a Marassi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Marco Campanella

La vita è fatta di sliding doors, di attimi che possono cambiare il nostro destino. Lo sa bene Niccolò Pisilli, che solo pochi mesi fa sembrava destinato a lasciare la Roma dopo un inizio di stagione alquanto difficile sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Nonostante la stima del tecnico, il divario con i compagni di reparto appariva troppo grande per scalare le gerarchie, come dimostrano le tre presenze, per un totale di 47 minuti in campo, registrate nelle prime 16 giornate di campionato.

A dicembre il destino del giovane centrocampista giallorosso sembrava quasi segnato: un prestito gli avrebbe garantito di farsi le ossa e mettere minuti importanti nelle gambe, con l’obiettivo di tornare nella Capitale più pronto in estate. A farsi subito avanti fu proprio il Genoa di Daniele De Rossi, pronto a cogliere l’occasione. La leggenda romanista, infatti, aveva trovato in Pisilli il profilo ideale a cui affidare le chiavi della mediana rossoblù. Poi, però, la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa ha cambiato gli equilibri, aprendo uno spazio proprio per il classe 2004. A quel punto, Gasperini decise di toglierlo pubblicamente dal mercato: “Vorrei crescesse qui, è l’esempio del giovane che vogliamo”. Una fiducia ripagata subito. La doppietta contro lo Stoccarda in Europa League ha cambiato la percezione attorno al centrocampista e convinto definitivamente l’allenatore a dargli fiducia. Da lì in avanti lo spazio è aumentato partita dopo partita, fino alla maglia da titolare contro Napoli e Juventus. Proprio contro i bianconeri, Pisilli è risultato uno dei migliori in campo al termine di una prestazione di alto livello, tanto da spingere Gasperini a esaltarlo: “Strepitoso, benissimo sotto tutti i punti di vista”.

Questa sera, Pisilli guiderà la mediana della Roma proprio nello stadio che sarebbe potuto diventare casa sua. Un exploit che non è di certo passato inosservato agli occhi del CT Gennaro Gattuso, pronto a costruire il futuro dell’Italia partendo proprio dai più brillanti. Chissà se Pisilli non possa dare una mano agli Azzurri già nei playoff per il Mondiale delle prossime settimane…

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”