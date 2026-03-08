La Juventus torna a vincere con un 4-0 al Pisa. La Stampa scrive: "Sconfitti i suoi fantasmi"

Dopo un primo tempo a reti bianche, fa tutto nella ripresa la Juventus che si impone 4-0 allo Stadium contro il Pisa, nel posticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A, e torna alla vittoria dopo quattro partite senza successi. Tre punti che permettono a Spalletti e i suoi di andare momentaneamente a -1 dal quarto posto occupato dalla Roma e dal Como.

Sotto gli occhi di Mario Mandzukic, ospite della serata e premiato nel pre partita, i bianconeri fanno fatica a trovare in un primo tempo avaro di emozioni. Nella ripresa però la squadra di Spalletti sblocca la gara con il colpo di testa di Cambiaso su assist di Yildiz e poi è tutta in discesa. Dopo dieci minuti arriva il raddoppio di Thuram e al 75 arriva anche il tris di Yildiz. Nel finale c’è gloria anche per Boga, al secondo gol consecutivo.

Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza: "L'affetto dei giocatori dopo i gol? Glielo avevo detto stamani, quando si fanno gli anni si deve dire qualcosa. Gli ho detto mi avete fatto il regalo? Mi hanno detto no. Ho detto di ricevere una loro foto sotto la curva a cantare con i tifosi ma loro sono venuti a esultare con me anche perché ho sentito i capelli di Thuram addosso (ride ndr). Questo mi fa piacere così come vedere una squadra che vuole lottare per il quarto posto. Hanno reagito bene ai dispiaceri di queste partite che non sono andate come volevamo".