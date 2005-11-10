La speranza di Marianucci dopo il 4-1 a Monza: "Magari questo è l'inizio di un nuovo Napoli"

Al termine del match vinto contro il Monza, il difensore del Napoli Luca Marianucci ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Sicuramente quando vinci 4.-1 le cose vanno sempre bene. Noi dobbiamo sicuramente limare gli errori. Oggi abbiamo preso un gol, sono sette in tre partite, e sicuramente è una cosa che andrà migliorata col mister. Siamo stati molto bravi a mantenere la lucidità nel possesso palla nel secondo tempo, è chiaro che quando hai l'occasione la butta sembra che vada tutto bene".

Quinta partita di fila in cui il Napoli subisce gol. E sull'1-1 c'era la sensazione che il Monza potesse fare sempre male. Qual è il problema?

"E' un problema che andrà analizzato perché è una costante che ci portiamo da inizio campionato. Dobbiamo trovare quella solidità difensiva e provare piacere a non subire gol. Davanti le occasione le creiamo e quando stiamo bene, come stasera, facciamo anche gol. Dovremo essere molto più bravi dietro ed essere più compatti. Non dobbiamo regalare gol".

Tanti gol segnati.

"Andiamo a pressare molto alti e se recuperi palla nella trwuqarti avversaria crei molte più occasioni. Ma dobbiamo essere pronti a non prendere ripartenze e gol dall'avversaria".

Ti piace più il Napoli che non subisce o il Napoli che segna?

"Se non ne prendi al massimo pareggi. Se ne fai tanti, è più probabile che tu vinca ma ci sta anche che gli avversari ne facciano uno più di te. Ed è capitato".

Può essere questo l'inizio di un nuovo campionato?

"Ora avremo due trasferte molto importanti. Monza era un trampolino di lancio perché era una partita che andava vinta e l'abbiamo portata a casa. Magari questo è l'inizio di un nuovo Napoli".