Marianucci: "La Nazionale è un sogno. Ho scritto a Vergara, con lui ci prendiamo in giro"

Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha concesso una lunga intervista a Kiss Kiss Napoli concentrandosi anche sul sogno di vestire la maglia della Nazionale italiana. Di seguito le dichiarazioni del classe 2004, finora protagonista con l'Under 21.

L'estratto dell'intervista a Marianucci

Sulla sua crescita: "Ora sono più maturo anche grazie ai miei compagni. Sono cresciuto, ne sono certo. Il passaggio da Empoli a Napoli è stato grande e c'è voluto tempo per abituarsi ai ritmi di gioco e agli allenamenti con dei veri campioni. Ecco, il primo periodo è stato difficile, ma da un punto di vista umano mi sono subito trovato benissimo".

Sul suo percorso: "Ho tanto ancora da apprendere e spero di crescere sempre di più. Vorrei soprattutto apprendere la serenità di alcuni veterani quando giocano e questo però so bene che arriverà con l'esperienza".

Su dove può migliorare: "Sulla parte difensiva in generale, sull'attenzione per tutti i 90 minuti. E sono già migliorato sui tempi di gioco e i ritmi che ora sono più alti".

Su com'è fuori dal campo: "Sono tranquillo e socievole. Cerco sempre di mantenere i rapporti con i compagni, se serve uscire sono sempre il primo a proporre o a dire di sì. So che queste cose anche in campo fanno bene e stare insieme fuori crea affiatamento".

Sulla Nazionale: "L'Italia è un sogno. Con Vergara ho un bel rapporto, scherziamo, ci prendiamo in giro, gli ho scritto dopo l'esordio, mi sono complimentato con lui. Merita tutto quello che sta facendo".