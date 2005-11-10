Marianucci avvisa il suo Napoli: "Non dobbiamo prendere sotto gamba il Frosinone, sono forti"

Luca Marianucci, difensore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando anche della prossima gara di campionato contro il sorprendente Frosinone di Alvini, in programma sabato e valida per il sesto turno. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Empoli.

L'estratto dell'intervista a Marianucci

Su cosa serve per migliorare: "Dobbiamo migliorare alcune lacune delle prime giornate. Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta e finalmente sabato riprendiamo a fare sul serio".

Sulla prossima gara col Frosinone: "Non dobbiamo prendere la partita sotto gamba, sono forti, si conoscono, hanno fatto grandi cose l'anno scorso. Dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e dobbiamo ricordarci che siamo forti".

Sulla difesa a 3 o 4: "Qualcosa cambia, ma noi difensori altro non dobbiamo fare che rendere facile la partita a chi ci sta davanti. Non dobbiamo subire gol per provare a vincere tante partite".

Sul suo percorso: "Ho tanto ancora da apprendere e spero di crescere sempre di più. Vorrei soprattutto apprendere la serenità di alcuni veterani quando giocano e questo però so bene che arriverà con l'esperienza".

Sul Maradona: "Parliamo di uno stadio che spinge e pretende molto. Napoli è una piazza fantastica e vivo tutto con entusiasmo e non con ansia perché so che i tifosi sono sempre dalla parte nostra".

Su dove può migliorare: "Sulla parte difensiva in generale, sull'attenzione per tutti i 90 minuti. E sono già migliorato sui tempi di gioco e i ritmi che ora sono più alti".

Sulla Nazionale: "L'Italia è un sogno. Con Vergara ho un bel rapporto, scherziamo, ci prendiamo in giro, gli ho scritto dopo l'esordio, mi sono complimentato con lui. Merita tutto quello che sta facendo".