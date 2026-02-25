Como, che tegola: grave infortunio per Addai in allenamento, dovrà operarsi

Pessime notizie per il Como e Cesc Fabregas. A pochi giorni di distanza dal trionfo esterno (2-0) sulla Juventus in campionato, il club lombardo ha dovuto fare i conti con la perdita di Martin Baturina, ma nelle ultime ore è stata annunciata una tegola pesantissima.

"La società Como 1907 comunica che, nel corso della seduta di allenamento odierna, il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra", si legge nella nota ufficiale trasmessa dal club biancoblù. L'esterno d'attacco olandese di 20 anni, dunque, dovrà rimanere out per diversi mesi e restare fuori per tutto il resto della stagione. Se non peggio. Si attendono le conferme del caso.

"Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico", le ultime informazioni riportate dal Como. Dopo Baturina, dunque, Fabregas dovrà fare a meno di un altro esterno e rivisitare il suo scacchiere per i prossimi impegni. Con le semifinali di Coppa Italia contro l'Inter praticamente dietro l'angolo.