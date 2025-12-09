Stasera Atalanta-Chelsea, i convocati di Palladino: out Sulemana
Sono 24 i calciatori convocati da Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, per la gara di questa sera con il Chelsea, valida per la 6ª giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26.
La partita è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena, di seguito la lista: sempre out Sulemana e Bakker (non inserito in lista UEFA), assenti anche in campionato.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini.
Centrocampisti: Bellanova, Brescianini, De Roon, Éderson, Musah, Pasalic, Maldini, Samardzic, Zalewski, Zappacosta.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Lookman, Scamacca.
