Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C
Martedì ricco di calcio fra Coppa Italia, Serie B e Serie C. Alle 21.00 l'andata della semifinale di Coppa Italia fra Como e Inter, la gara sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Cinque le gare in programma di Serie B, mentre per quanto riguarda la Serie C scende in campo tutto il girone A.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 3 marzo
18.00 Ospitaletto-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT MAX
18.00 Alcione-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.00 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Lumezzane-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
18.15 Italia-Svezia femminile (Qualificazioni Mondiali) - RAI 2
19.00 Padova-Spezia (Serie B) - DAZN
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Cesena-Monza (Serie B) - DAZN
20.00 Virtus Entella-Modena (Serie B) - DAZN
20.00 Reggiana-Sudtirol (Serie B) - DAZN
20.00 Venezia-Avellino (Serie B) - DAZN
20.30 Bournemouth-Brentford (Premier League) - SKY SPORT ARENA
20.30 Leeds-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MIX
20.30 Vicenza-Trento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.30 Albinoleffe-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Lecco-Renate (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Cittadella-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Virtus Verona-Novara (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Triestina-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Everton-Burnley (Premier League) - SKY SPORT
20.45 Port Vale-Bristol City (FA Cup) - DAZN
21.00 Como-Inter (Coppa Italia) - CANALE 5
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN
21.15 Wolverhampton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K
