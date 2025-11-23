Bartolozzi: "Forse il miglior Bologna di sempre: per ora, meglio di quello dello scudetto"

Il ritorno della Serie A dopo la pausa per le Nazionali ha regalato qualche sorpresa ma anche una certezza: il Bologna è una realtà consolidata di questo campionato e ha legittime ambizioni di alta classifica. Nella giornata di ieri, secco 0-3 in trasferta sul campo dell'Udinese (squadra capace ad inizio stagione di battere l'Inter). Rossoblù a quota 24 insieme ai nerazzurri e alla Roma, a -1 dal Napoli che si è preso momentaneamente la vetta battendo l'Atalanta per 3-1.

Della formazione di Italiano ha parlato Bruno Bartolozzi, nel suo fondo per il Corriere dello Sport: "Niente ferma il Bologna. Infortuni a raffica, rigori sbagliati, avversari che non mollano mai. Questo è un Bologna dalle sette vite (e sette vittorie) e da un solo volto. Quello della vittoria. La forza di una squadra è costituita da valori tecnici, tempra fisica e certezze. Il Bologna sa che questa stagione può aprire dimensioni senza confini".

Per i risultati ottenuti, viene azzardato il paragone con un Bologna entrato nella leggenda: "E’ forse il miglior Bologna di sempre. In queste prime dodici gare di campionato meglio del Bologna dello scudetto. La squadra di Italiano ha raggiunto 24 punti, se quella di Bernardini ne avesse anche avuti tre a vittoria e uno per ogni pareggio, dopo lo stesso numero di partite avrebbe toccato quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta). Meglio di questo Bologna solo quello del 1962: 9 vittorie e 3 sconfitte".