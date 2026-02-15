Inter senti Slot: "Purtroppo per Jones, il Liverpool a centrocampo ha tante opzioni"

Liverpool ha conquistato il passaggio del turno in FA Cup superando il Brighton con un netto 3-0. Al termine del match, l'allenatore Arne Slot ha voluto lodare pubblicamente la prestazione di Curtis Jones, schierato per l'occasione nell'insolito ruolo di terzino destro, sottolineando la grande capacità di adattamento mostrata dal giocatore. Il giocatore da qualche settimane è nelle mire dell'Inter, che tornerà a trattarlo in estate.

Slot ha spiegato che, sebbene Jones sia un talento naturale, l'abbondanza di opzioni nel cuore del campo lo ha spinto a testarlo in altre zone. "Curtis è un ottimo calciatore e glielo ribadisco spesso", ha ammesso il tecnico, "ma purtroppo per lui quel reparto è l'unico in cui non abbiamo avuto problemi di infortuni quest'anno. Se giocasse in un'altra zona, avrebbe molto più spazio, ma la sua duttilità ci permette di coprire diverse emergenze con risultati eccellenti".

L'allenatore ha poi evidenziato lo spirito di sacrificio di tutto il gruppo, citando anche Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch come esempi di calciatori pronti a cambiare ruolo per il bene comune. Slot si è detto particolarmente entusiasta della prima rete dell'incontro, nata da un assist del terzino sinistro proprio per Jones: un episodio che, a suo avviso, riflette perfettamente la determinazione e l'atteggiamento propositivo con cui la squadra affronta ogni sfida.