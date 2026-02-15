Inter, Pio Esposito: "Non parlo dell'arbitro, ho solo pensato a festeggiare la vittoria"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter autore del gol del momentaneo 2-1 di ieri sera nella sfida contro la Juventus, ha parlato a SportMediaset: "Ci sono stati tanti momenti molto diversi all'interno della partita. Gli episodi nel calcio spostano gli equilibri, noi siamo stati bravi a stare sul pezzo dopo la mazzata del 2-2 e portarla a casa alla fine è stato importantissimo".

Il rosso a Kalulu?

"Personalmente non l'ho rivisto, ho festeggiato la vittoria e sono rientrato negli spogliatoi. Non mi va di commentare errori o non errori arbitrali, io parlo della prestazione e basta".

Il suo gol sotto la Nord?

"Sono contentissimo, è il massimo che potevo sognare in una serata come questa, segnare sotto la curva e vincere. Sono contentissimo".

Un successo nello scontro diretto?

"Se ne è parlato tanto, ma in tante altre occasioni meritavamo qualcosa in più. Ci siamo sempre stati e oggi è arrivata la vittoria, bene così".

Un messaggio alle concorrenti?

"Noi pensiamo ogni settimana a fare il nostro, se continueremo a fare così tutto andrà bene".