Atalanta già a lavoro in vista del Borussia. Terapie per Raspadori in attesa degli esami
Non si può permettere neanche un giorno di riposo l'Atalanta, che dopo aver battuto ieri sera la Lazio per 0-2 all'Olimpico è già tornata ad allenarsi a Zingonia per mettere nel mirino il playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma martedì 17 alle 21:00 al Signal Iduna Park.
Questa mattina Raffaele Palladino ha chiamato a raccolta i suoi per un allenamento di scarico riservato a coloro che sono stati utilizzati maggiormente nel corso della trasferta di Roma. Tutti gli altri, invece, hanno fatto una normale seduta completa.
Terapie, infine, per Charles De Ketelaere e per Giacomo Raspadori, quest'ultimo in attesa di accertamenti diagnostici dopo che ieri è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco 40 minuti dopo il suo ingresso a causa di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra.