Sassuolo, dietrofront per Boloca: fuori con l'Udinese dopo il rientro con l'Inter

Nella distinta delle formazioni ufficiali della sfida che sta per iniziare fra Udinese e Sassuolo non figura il centrocampista neroverde Daniel Boloca.

Il giocatore era rientrato in panchina nella gara contro l'Inter dopo il lungo stop, che lo ha costretto a rimanere fermo ai box dallo scorso ottobre. Il suo recupero non è però ancora completo ed è stato costretto a fermarsi a scopo precauzionale per non rischiare ricadute.

Il tecnico Fabio Grosso aveva preannunciato la sua possibile assenza ieri in conferenza stampa. "Abbiamo fatto una bella settimana" - aveva detto Grosso - ", ci sono tanti disponibili perché di indisponibili avremo Candé e Pieragnolo oltre a Matic squalificato e anche Boloca che ha ancora qualche fastidio, in attesa di capire le tempistiche mi auguro brevi, e siamo 21 di movimento e siamo tutti abili a fare una grande partita perché sarà determinante l'apporto di chi entrerà in campo a gara in corso".

Come riporta SassuoloNews, inizialmente gli era stato diagnosticato un risentimento al ginocchio sinistro, con una terapia conservativa prolungata, ma i consulti specialistici effettuati a dicembre avevano posticipato il ritorno in gruppo.