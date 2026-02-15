Rosso a Kalulu, Bastoni rischia lo stop. Rocchi: "La Penna ha sbagliato". Le top news delle 13

Continua a tenere banco la vicenda legata al cartellino rosso a Pierre Kalulu nel primo tempo di Inter-Juventus. Il match, concluso 3-2 per i nerazzurri, ha visto i bianconeri di Luciano Spalletti giocare per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Un errore, quello di La Penna, che costerà probabilmente un fermo all'arbitro romano ma anche una possibile squalifica di Bastoni per condotta antisportiva.

La decisione del direttore di gara ha generato in campo le proteste da parte dei giocatori e del tecnico Luciano Spalletti che avrebbe rivolto a La Penna la frase: "Hai falsato la partita". Nei prossimi giorni il club chiederà spiegazioni ufficiali al mondo arbitrale. Lo stesso Kalulu ha pubblicato sui social una storia in cui ci sono i video dell'episodio incriminato mentre Gianluca Rocchi, all'ANSA, ha rilasciato una breve dichiarazione: "Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".

Oggi è però tempo di campionato con il match fra Udinese e Sassuolo in corso. Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.