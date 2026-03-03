Stato di forma: solo quattro squadre peggio della Juve! C'è il Sassuolo dietro l'Inter
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. A sorpresa, al secondo posto c'è il Sassuolo di Fabio Grosso: quattro successi e una sconfitta negli ultimi cinque match. Quattro le squadre sul gradino più basso del podio: Milan, Atalanta, Napoli e Parma nell'ultimo mese abbondante hanno rimediato tre successi, un pareggio e una sconfitta.
Male la Juventus di Luciano Spalletti: cinque punti nelle ultime cinque gare come Lazio e Cagliari. Hanno fatto meglio l'Udinese, ieri tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive, e la stessa Fiorentina battuta dai friulani nell'ultima gara del 27esimo turno di questo campionato. Prosegue il periodo nero della Cremonese: un punto nelle ultime cinque partite come Pisa ed Hellas Verona. Queste ultime due squadre dopo gli ultimi risultati sono sempre più vicine alla retrocessione. Di seguito il dato squadra per squadra.
Inter 15 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato
Sassuolo 12 punti
Milan 10 punti
Atalanta 10 punti
Napoli 10 punti
Parma 10 punti
Bologna 9 punti
Roma 8 punti
Como 8 punti
Torino 7 punti
Fiorentina 7 punti
Udinese 6 punti
Lecce 6 punti
Juventus 5 punti
Cagliari 5 punti
Lazio 5 punti
Genoa 4 punti
Pisa 1 punto
Cremonese 1 punto
Hellas Verona 1 punto
