Focus TMW Stato di forma: solo quattro squadre peggio della Juve! C'è il Sassuolo dietro l'Inter

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. A sorpresa, al secondo posto c'è il Sassuolo di Fabio Grosso: quattro successi e una sconfitta negli ultimi cinque match. Quattro le squadre sul gradino più basso del podio: Milan, Atalanta, Napoli e Parma nell'ultimo mese abbondante hanno rimediato tre successi, un pareggio e una sconfitta.

Male la Juventus di Luciano Spalletti: cinque punti nelle ultime cinque gare come Lazio e Cagliari. Hanno fatto meglio l'Udinese, ieri tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive, e la stessa Fiorentina battuta dai friulani nell'ultima gara del 27esimo turno di questo campionato. Prosegue il periodo nero della Cremonese: un punto nelle ultime cinque partite come Pisa ed Hellas Verona. Queste ultime due squadre dopo gli ultimi risultati sono sempre più vicine alla retrocessione. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 15 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato

Sassuolo 12 punti

Milan 10 punti

Atalanta 10 punti

Napoli 10 punti

Parma 10 punti

Bologna 9 punti

Roma 8 punti

Como 8 punti

Torino 7 punti

Fiorentina 7 punti

Udinese 6 punti

Lecce 6 punti

Juventus 5 punti

Cagliari 5 punti

Lazio 5 punti

Genoa 4 punti

Pisa 1 punto

Cremonese 1 punto

Hellas Verona 1 punto