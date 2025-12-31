Stella Rossa, Arnautovic delude. Il presidente: "Continuamente infortunato. È in sovrappeso?"

Evidentemente 4 gol e 5 assist in 950 minuti giocati con la maglia della Stella Rossa non hanno soddisfatto le aspettative del presidente Zvezdan Terzic, che ha optato per andare direttamente all'attacco di Marko Arnautovic. Salutata l'Inter alla naturale scadenza del contratto della scorsa estate, l'attaccante austriaco ha accettato il trasferimento nel club di Belgrado, dopo una promessa fatta anche a Sinisa Mihajlovic in passato.

Il 36enne austriaco non ha portato ai risultati sperati dal numero uno della Stella Rossa, che ha puntato il dito contro Arna in occasione di un'intervista rilasciata al portale serbo Mozzartsport, alludendo ad una vita poco equilibrata fuori dal campo: "Sì, mi aspettavo di più. È stato continuamente infortunato. Ma dovrebbe chiedersi perché si infortuna così spesso. Dipende dal sovrappeso o forse dalla sua alimentazione e dal suo stile di vita?".

Arnautović è passato alla Stella Rossa il 1° luglio, da svincolato, firmando con il club serbo più titolato (campione per otto volte consecutive) un accordo dalla durata di due anni. Per uno stipendio, si stima, di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. Ma quello che ne ha minato le prestazioni con la maglia rossobianca è dipeso dai ricorrenti problemi agli adduttori che gli hanno fatto saltare ben 15 partite ufficiali. E dire che al suo arrivo, il presidente Terzic era estremamente felice: "È un giocatore per cui la gente viene allo stadio. Sono fermamente convinto che tutti i nostri giocatori con Marko saranno migliori del 30% rispetto a prima".