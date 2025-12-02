Sticchi Damiani: "Rilevare il Lecce fu una scelta fatta col cuore, il club era vicino al fallimento"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato del suo approdo nel club giallorosso nel corso di un incontro con l'Ordine dei Commercialisti: "Quando decisi di rilevare il Lecce insieme ad un gruppo di soci - riporta l'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia - il Lecce era al suo terzo anno di serie C ed era destinato al declino a causa di una situazione economica piuttosto disperata.

C’era la sensazione che la vecchia società intendesse vendere il Lecce a chiunque pur di liberarsene. Un approccio che era l’anticamera del fallimento. La mia fu una scelta estemporanea, ma fatta col cuore perché sono sempre stato un grande tifoso del Lecce. Precedentemente non avevo mai pensato e non avevo mai ambito a diventare il presidente della squadra della mia città".