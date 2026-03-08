Lecce, Sticchi Damiani: "Rigore non dato alla Cremonese? Nessun fallo. Contatto non esiste"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato ai canali ufficiali del club salentino la vittoria importantissima ottenuta dai giallorossi contro la Cremonese, con tantissime polemiche nel finale per un presunto calcio di rigore, che sembrava evidente, non concesso ai grigiorossi per fallo di Gaby Jean su Sanabria. Questo il commento del numero uno del Lecce:

“Complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare, è stata una vittoria meritata, raggiunta con lo sforzo di tutti. Abbiamo vinto insieme. Non comprendo le polemiche finali, mi sembra un modo pretestuoso per inquinare un successo meritato. Cheddira, lanciato a rete per chiudere la partita, non ha commesso alcun fallo e la punizione che ne è scaturita, a recupero ormai quasi scaduto, era inesistente.

Sugli sviluppi Gaby Jean non commette alcun fallo da rigore, il sig. Marelli nel commentare l’episodio, pur ammettendo che la punizione di partenza fosse inesistente, vede un contatto basso tra il difensore francese e Sanabria che in realtà non esiste. Bene ha fatto Sozza a non dare rigore ed altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire. Godiamoci per qualche ora questa importante vittoria, nel giorno della festa della donna con tantissime tifose allo stadio”.