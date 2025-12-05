Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: si scalda Volpato, Vanoli non cambia dietro

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina (Sabato 6 dicembre, ore 15.00, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Domenico Berardi ko per circa due mesi, si scalda Cristian Volpato. Visti i tanti indisponibili (Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup e Vranckx) Fabio Grosso, dovrebbe puntare sulla formazione tipo. Si riparte dal 4-3-3 con Muric tra i pali e una linea di difesa con Walukiewicz e Doig sulle fasce e la coppia Idzes-Muharemovic al centro. Centrocampo composto da Thorstvedt, Matic e Koné. In avanti dovrebbe esserci la conferma di Laurienté al posto di Fadera insieme a Volpato e Pinamonti. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva la Fiorentina

“Il prossimo sarà un mese decisivo”, aveva detto Paolo Vanoli dopo la partita contro l’AEK e il dicembre della Fiorentina si apre domani pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, gara in cui i viola avranno l’obbligo di trovare la prima vittoria in Serie A della stagione e iniziare a scalare quel monte Everest chiamato salvezza. Il tecnico piemontese dovrà fare i conti con la squalifica di Pongracic, le assenze di Gosens e Fortini e un Fortini non al top a causa della febbre avuta nei gironi scorsi. Nonostante l'idea di un cambio tattico in mente, domani al Mapei si dovrebbe vedere ancora una Fiorentina nella sua versione con la difesa a tre, formata da Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri, davanti a De Gea. Sulle corsie esterne scelte (quasi) obbligate con Dodo e Parisi, mentre al centro viaggiano verso la riconferma Fagioli e Mandragora, con ballottaggio tra Nicolussi Caviglia e Sohm: se a vincere dovesse essere lo svizzero allora sarà Fagioli ad agire in cabina di regia. Davanti i favoriti per una maglia da titolare sono Gudmundsson e Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)