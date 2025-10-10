Stipendi Hellas Verona, dopo la rivoluzione comanda Al Musrati. Poi c'è il capitano

Come ogni anno, e forse sarebbe meglio scrivere ogni sessione, all'Hellas Verona è stata vissuta una vera e propria rivoluzione di mercato. Al solito tante le uscite e altrettante le entrate, che danno forma al nuovo monte ingaggi gialloblù.

Il podio interno all'Hellas Verona, che vanta il 16° monte stipendi della Serie A attuale, conta due nuovi acquisti e il capitano. Quest'ultimo, Serdar, si pone in mezzo tra Al Musrati (del quale però guadagna di più al netto, grazie al Decreto Crescita) e il tandem a pari merito composto da Gift Orban e Victor Nelsson, tre dei volti copertina dell'estate di mercato per quanto concerne il club scaligero. Dall'altra sponda del fiume, una delle sorprese di questo avvio di stagione per i gialloblù, l'esterno Cham che arriva addirittura dalla Serie D, si posiziona tra i meno pagati dell'intera rosa messa in piedi da Sogliano.

MONTE INGAGGI HELLAS VERONA 2025/26 (27,5 milioni di euro lordi, 15,8 netti)

Ali Elmusrati - 2,3 milioni di euro lordi l'anno (1,3 netti)

Suat Serdar - 2 lordi (1,6 netti)

Gift Orban - 2 lordi (1,1 netti)

Victor Nelsson - 2 lordi (1,1 netti)

Domagoj Bradaric - 1,9 lordi (1 netto)

Nicolas Valentini - 1,9 lordi (1 netto)

Amin Sarr - 1,7 lordi (0,9 netti)

Unai Nunez - 1,5 lordi (0,8 netti)

Antoine Bernede - 1,4 lordi (0,8 netti)

Cheikh Niasse - 1,4 lordi (0,8 netti)

Armel Bella-Kotchap - 1,3 lordi (0,7 netti)

Lorenzo Montipò - 0,9 lordi (0,5 netti)

Grigoris Kastanos - 0,8 lordi (0,5 netti)

Abdou Harroui - 0,8 lordi (0,6 netti)

Giovane - 0,7 lordi (0,4 netti)

Rafik Belghali - 0,6 lordi (0,3 netti)

Daniel Mosquera - 0,6 lordi (0,3 netti)

Martin Frese - 0,5 lordi (0,3 netti)

Tomas Suslov - 0,5 lordi (0,4 netti)

Enzo Ebosse - 0,5 lordi (0,4 netti)

Simone Perilli - 0,5 lordi (0,3 netti)

Yellu Santiago - 0,4 lordi (0,2 netti)

Tobias Slotsager - 0,4 lordi (0,2 netti)

Mattia Chiesa - 0,3 lordi (0,2 netti)

Daniel Oyegoke - 0,3 lordi (0,1 netti)

Junior Ajayi - 0,2 lordi (0,1 netti)

Giacomo Toniolo - 0,1 lordi (0,1 netti)

Fallou Cham - 0,1 lordi (0,1 netti)

Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com