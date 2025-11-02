Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Storia di un matrimonio mancato: Allegri sfida quella che sarebbe potuta essere la sua panchina

Storia di un matrimonio mancato: Allegri sfida quella che sarebbe potuta essere la sua panchinaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 10:15Serie A
Simone Bernabei

La Roma si gode Gian Piero Gasperini, la scelta forte e chiara presa dalla famiglia Friedkin per rilanciare le ambizioni giallorosse dopo la complessa scorsa stagione conclusa alla grande solo grazie all'intervento di Claudio Ranieri che ha risollevato la situazione dopo un avvio shock.

L'ex Atalanta è però stato annunciato solo a campionato ampiamente finito e dopo aver sancito l'addio all'Atalanta dopo 9 anni ricchi di successi, una separazione che ha avuto bisogno di un paio di incontri prima di essere ufficializzata. E proprio in quel frangente, il nome di Massimiliano Allegri era uno dei più chiacchierati in ottica giallorossa.

Il tecnico livornese infatti, prima di firmare per il Milan, era a fermo da una intera stagione, dopo il licenziamento da parte della Juventus. E nei mesi nella sua città Natale, Allegri più e più volte ha letto il suo nome in ottica Roma. Qualche chiacchierata è pure andata in scena e a buona parte dell'ambiente giallorosso il suo profilo sarebbe piaciuto parecchio, ma la storia ha raccontato un'altra cosa. E ora la Roma e tutti i suoi tifosi non possono far altro che festeggiare, visto l'impatto avuto dall'allenatore di Grugliasco sulla rosa della Roma che solo lo scorso anno era partita in campionato a ritmo retrocessione. Una differenza evidente, guardando all'attuale classifica di Serie A a poche ore dal match di San Siro.

Articoli correlati
A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior... A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior difesa d'Italia
Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!... Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!
Milan, Allegri: "Roma prima con merito, c'è l'impronta di Gasperini". Le parole su... Milan, Allegri: "Roma prima con merito, c'è l'impronta di Gasperini". Le parole su Dybala
Altre notizie Serie A
Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Dumfries, Barella e Dimarco in panchina Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Dumfries, Barella e Dimarco in panchina
Svilar vs Maignan: in Milan-Roma il miglior portiere degli anni scorsi e quello di... Svilar vs Maignan: in Milan-Roma il miglior portiere degli anni scorsi e quello di ora
Cremonese, Baschirotto: "Vedere i compagni delusi dimostra che la prestazione c'è... Cremonese, Baschirotto: "Vedere i compagni delusi dimostra che la prestazione c'è stata"
Fiorentina, Pioli si gioca la panchina contro il Lecce. Come Palladino a febbraio... Fiorentina, Pioli si gioca la panchina contro il Lecce. Come Palladino a febbraio
Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista... Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista estera
Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato
Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di... Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di Vardy"
A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior... A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior difesa d'Italia
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
5 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Svilar vs Maignan: in Milan-Roma il miglior portiere degli anni scorsi e quello di ora
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Baschirotto: "Vedere i compagni delusi dimostra che la prestazione c'è stata"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Pioli si gioca la panchina contro il Lecce. Come Palladino a febbraio
Immagine news Serie A n.4 Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista estera
Immagine news Serie A n.5 Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato
Immagine news Serie A n.6 Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di Vardy"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Insigne: "Vado avanti per la mia strada. Sono venuto qui per dare il massimo"
Immagine news Serie B n.3 Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri di Tiritiello
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, Mangia: "Florio meritava il gol, ma sono contento della prestazione di tutti"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo avverte: "Tutte le partite sono trappole. Dobbiamo fare la nostra partita"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta deluso: "Non mi aspettavo un atteggiamento così nel secondo tempo"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Tramutare la delusione in rabbia agonistica. Ripartiamo subito"
Immagine news Serie C n.5 Atalanta U23, Bocchetti: "La stagione è lunga e complicata, dobbiamo fare più punti possibili"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 12ª giornata: il programma completo della giornata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…