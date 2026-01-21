Il Palermo torna in pressing per Tramoni, il Pisa non arretra
Il Palermo continua a muoversi con prudenza ma con idee ben definite sul mercato offensivo, seguendo una linea coerente con il progetto tecnico impostato da inizio stagione. Come riporta Il Giornale di Sicilia, la priorità resta individuare l’attaccante chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Brunori, un tassello considerato centrale nella costruzione della squadra affidata a Filippo Inzaghi. La dirigenza rosanero valuta diversi profili, senza fretta, ma con l’obiettivo di arrivare a una scelta realmente funzionale al sistema di gioco.
In questo contesto, il nome che continua ad avere il peso specifico maggiore è quello di Tramoni, attualmente al Pisa. Il Palermo lo considera il profilo più vicino alle esigenze tecniche dell’allenatore: un attaccante capace di garantire qualità, imprevedibilità e soluzioni diverse nella fase offensiva. Il Pisa lo valuta come elemento cardine del proprio progetto, ma il club rosanero osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che nelle battute finali del mercato potrebbero aprirsi spiragli finora inattesi.
Parallelamente, il club mantiene vivo un ventaglio di alternative. Tra queste c’è Dany Mota, attaccante del Monza, apprezzato per esperienza e duttilità. Resta una candidatura credibile, anche se al momento non prioritaria. Sotto osservazione anche Johnsen, con la Cremonese che mantiene un atteggiamento attendista, e Pierini, per il quale il Sassuolo è disposto a valutare offerte, in un quadro che coinvolge anche l’Empoli.
