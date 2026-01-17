Subito Lobotka, ma il Sassuolo è in partita eccome: Napoli avanti 1-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio 1-0 contro il Sassuolo grazie alla rete di Stanislav Lobotka.

Lobotka torna al gol tre anni e mezzo dopo

Senza Neres, solo in tribuna a scopo precauzionale, con Vergara al debutto da titolare nel ruolo di trequartista, il Napoli approccia bene alla partita. L'aggressività è quella giusta e così dopo pochi minuti gli azzurri conquistano il vantaggio con una bella manovra sviluppata a sinistra: Elmas calcia, Muric respinge e sulla ribattuta arriva Lobotka, che con un destro al volo fa 1-0. Lo slovacco torna al gol in Serie A a tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta.

Il Sassuolo cresce

Ma in partita il Sassuolo c'è. Quando esce con qualità, qualche pericolo lo crea. Come quando Laurienté si insinua in area e calcia, Milinkovic-Savic respinge e sul tap-in di Pinamonti è provvidenziale il salvataggio di Juan Jesus. O su sviluppo d'angolo, in un paio di occasioni, con Matic e Vranckx. Il Napoli risponde con Di Lorenzo e McTominay su punizione. La prima frazione di gioco, insomma, è equilibrata. E si chiude con Conte (squalificato, in tribuna) avanti su Grosso.