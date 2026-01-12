"Succh***e! Tornate a casa": scoppia la polemica per le parole di Fermin ai tifosi del Madrid

La prova da MVP di Raphinha, il ritorno al gol - magnifico - di Vinicius, la prima di tante reti nel Clasico della stellina Gonzalo Garcia, Flick che si conferma imbattibile nelle finali e Xabi Alonso che complica ulteriormente la propria posizione, già piuttosto precaria, sulla panchina del Madrid. Sono tantissimi i temi che si porta con sé la finale di Supercoppa di Spagna tra il Barcellona e il Real Madrid, vinta per 3-2 dai blaugrana.

Ma ovviamente, come ogni Clasico che si rispetti, non mancano anche alcune polemiche. In particolar modo, nelle ultime ore, i tifosi dei Blancos sarebbero furiosi con il giovane Fermin Lopez. Dopo la partita, nel corso dei festeggiamenti catalani, infatti, le telecamere di Movistar Plus hanno pizzicato il canterano inveire con disprezzo verso alcuni tifosi madridisti. "Prendete questo! Succhi***lo, andatevene a casa!" la frase incriminata, che ha già scatenato la reazione del web.

Fermin è partito titolare e ha avuto una buona occasione per segnare, ma Courtois gli ha negato il gol. Meno attivo rispetto ad altre partite, è stato sostituito nel secondo tempo.