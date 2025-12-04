Barcellona, Fermin Lopez si allena parzialmente in gruppo: può essere convocato per il Betis

Buone notizie per Hansi Flick, Fermin Lopez tornerà presto a disposizione. L’esterno del Barcellona, infortunatosi nelle settimane scorsa al polpaccio, si è allenato parzialmente in gruppo nella giornata di oggi. Un passo in avanti importante, riporta l’edizione online del Mundo Deportivo, che dovrebbe portare l’attaccante ad essere inserito nella lista dei convocati per la partita contro il Betis di questo weekend. Un ritorno in campo che potrebbe essere un sollievo per il tecnico tedesco che non avrà a disposizione Dani Olmo per un mese a causa di un infortunio alla spalla.

La situazione per il momento resta sotto controllo con il giocatore che dovrebbe proseguire con il reintegro in gruppo anche domani, giorno della rifinitura e quindi essere disponibile per la gara in quel di Siviglia. L’intenzione ovviamente è quella di forzare troppo il rientro con la disponibilità di Lopez che non sarà dal primo minuto ma molto probabilmente a gara in corsa.

L’attaccante della formazione catalana era momentaneamente ai box per un problema muscolare di lieve entità che lo aveva lasciato ai box per le due gare giocate contro Alves e Atletico Madrid. Adesso sembra essere tutto alle spalle e contro i biancoverdi andalusi dovrebbe tornare a disposizione. Almeno per la panchina.