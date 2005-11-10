Inter, Sucic: "Abbiamo tanta qualità da sfruttare, giocare all'attacco è il modo migliore"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 16:30Serie A
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25.10.2026 16:30Serie A
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Il centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.
Vincere con l'ennesima rimonta: ci racconti lo spogliatoio dopo una vittoria del genere?
"Non era la prima volta, dice molto sulla nostra mentalità. Anche al 90' ribaltiamo partite come questa, è un messaggio che diamo".
La squadra è ancora più propositiva dell'anno scorso: quanto insiste Chivu nell'andare in avanti?
"Sono sorpreso dal numero di tiri oggi, 32. Chivu ci chiede di essere sempre offensivi, abbiamo tanta qualità da sfruttare e creare gioco e occasioni è il modo migliore".
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