Inter, Sucic: "Abbiamo tanta qualità da sfruttare, giocare all'attacco è il modo migliore"

Il centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.

Vincere con l'ennesima rimonta: ci racconti lo spogliatoio dopo una vittoria del genere?

"Non era la prima volta, dice molto sulla nostra mentalità. Anche al 90' ribaltiamo partite come questa, è un messaggio che diamo".

La squadra è ancora più propositiva dell'anno scorso: quanto insiste Chivu nell'andare in avanti?

"Sono sorpreso dal numero di tiri oggi, 32. Chivu ci chiede di essere sempre offensivi, abbiamo tanta qualità da sfruttare e creare gioco e occasioni è il modo migliore".