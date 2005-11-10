Inter-Como, la rimpatriata dei croati: Sucic ritrova gli amici Baturina e Martin

Amici, ex compagni di squadra e ora avversari. La sfida tra Inter e Como avrà un significato speciale per Petar Sucic, Martin Baturina e Luka Martin, tre talenti croati nati nel 2003 e cresciuti calcisticamente nella Dinamo Zagabria. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la partita di San Siro sarà l'occasione per ritrovarsi dopo aver condiviso lo spogliatoio in patria. A collegare i percorsi dei tre giocatori anche Giovanni Boban, figura coinvolta nelle operazioni che li hanno portati in Italia.

Como, oltre 30 milioni per Baturina e Martin

Il club lariano ha investito cifre importanti per assicurarsi i due talenti della Dinamo. Per Martin Baturina sono stati versati circa 14 milioni di euro più bonus, mentre l'operazione per Luka Martin ha raggiunto i 18 milioni più 7 di bonus, superando anche la concorrenza della Juventus. Un doppio investimento che conferma la strategia del Como e la volontà di costruire una squadra giovane, tecnica e con ampi margini di crescita. Baturina ha trovato finora spazio a fasi alterne, mentre Martin ha conquistato maggiore continuità dopo un primo periodo di adattamento.

Sucic, il punto fermo dell'Inter

Percorso differente per Petar Sucic, arrivato in nerazzurro per circa 14 milioni di euro più 2 di bonus. Il centrocampista si è inserito rapidamente nei meccanismi di Cristian Chivu, ritagliandosi un ruolo importante grazie alle qualità tecniche e alla personalità. La vicinanza tra Milano e Como ha permesso ai tre croati di mantenere vivo il rapporto nato alla Dinamo Zagabria. Domenica, però, a San Siro l'amicizia lascerà spazio alla rivalità sportiva: ognuno sarà chiamato a difendere i colori della propria squadra.