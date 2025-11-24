Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Icardi: "Non sono mai stato davvero al 100% nella mia carriera. Lavoro per fare gol"

Icardi: "Non sono mai stato davvero al 100% nella mia carriera. Lavoro per fare gol"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:26Calcio estero
Michele Pavese

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, Mauro Icardi ha parlato con franchezza del suo momento personale e professionale. L’attaccante del Galatasaray ha ribadito di non aver visto le sue figlie per cinque mesi, una situazione complessa per la quale il club gli ha concesso un permesso speciale. "Non è una scusa", ha ribadito più volte. "Ogni giorno faccio il mio lavoro. Vengo pagato per essere professionale, per dare il massimo, per segnare. Questo è il mio lavoro, devo segnare gol".

Icardi ha sottolineato come la sua vita privata non influisca sulla suo rendimento: "Tutti hanno problemi personali. Anch’io cerco di risolverli, ma stare lontano dalle mie figlie non è un alibi". L’argentino ha poi ricordato di aver spesso giocato in condizioni fisiche precarie: "Da quando sono al Galatasaray ho sempre affrontato fastidi e infortuni. A volte ho dolore al tallone o alla caviglia, gioco con infiltrazioni. Partite ogni tre giorni, allenamenti intensi: ma do sempre il massimo".

Consapevole del suo ruolo nello spogliatoio, Icardi ha rimarcato l’importanza della leadership: "Sono un giocatore chiave, sono capitano. Voglio essere sempre al cento per cento, anche se nella mia carriera non lo sono quasi mai stato davvero". Lo sguardo, però, è già rivolto alla partita di domani, che può valere una fetta di qualificazione: "È un match importantissimo. Abbiamo un sogno: continuare a vincere in Champions e superare il turno. Dopo la sconfitta della prima giornata, abbiamo ottenuto tre vittorie fondamentali. Crediamo di poter aggiungere anche la quarta".

Sul calcio turco: "Giocatori come Victor Osimhen e Leroy Sané sono arrivati e prima era impensabile. Ci sono molti giocatori che vogliono venire in Turchia ed è un grande orgoglio e onore per me aver contribuito a questo. Era importante guadagnarmi l'amore della gente. È diventato un paese dove tutti i giocatori del mondo vogliono venire".

Articoli correlati
"Non vedevo le mie figlie da 5 mesi": Galatasaray, Icardi risponde alle critiche... "Non vedevo le mie figlie da 5 mesi": Galatasaray, Icardi risponde alle critiche della stampa
Niang illude, ma questo Galatasaray non si batte: Icardi apre la rimonta e si tiene... Niang illude, ma questo Galatasaray non si batte: Icardi apre la rimonta e si tiene il 1° posto
Galatasaray, Icardi in scadenza a giugno. Ma il presidente: "Rinnovo? Troppo presto..."... Galatasaray, Icardi in scadenza a giugno. Ma il presidente: "Rinnovo? Troppo presto..."
Altre notizie Calcio estero
Dembele due mesi dopo il Pallone d'Oro: "Ero tranquillo, il discorso non era preparato"... Dembele due mesi dopo il Pallone d'Oro: "Ero tranquillo, il discorso non era preparato"
Icardi: "Non sono mai stato davvero al 100% nella mia carriera. Lavoro per fare gol"... Icardi: "Non sono mai stato davvero al 100% nella mia carriera. Lavoro per fare gol"
Rooney sul Liverpool: "La morte di Jota ha avuto un impatto ma non giustifica certe... Rooney sul Liverpool: "La morte di Jota ha avuto un impatto ma non giustifica certe cose"
Ligue 2, Amiens e Guingamp insieme contro il razzismo dopo l'episodio di sabato Ligue 2, Amiens e Guingamp insieme contro il razzismo dopo l'episodio di sabato
Messi arriva a 1300 tra gol e assist: il fenomeno argentino non smette di meravigliare... Messi arriva a 1300 tra gol e assist: il fenomeno argentino non smette di meravigliare
Slot a rischio, in Inghilterra si fanno già i nomi di possibili sostituti: c'è anche... Slot a rischio, in Inghilterra si fanno già i nomi di possibili sostituti: c'è anche Xabi Alonso
A Glasgow si cambia ancora: i Rangers si separano dal CEO e dal direttore sportivo... UfficialeA Glasgow si cambia ancora: i Rangers si separano dal CEO e dal direttore sportivo
Eric Garcia rinnoverà col Barça, i motivi della scelta: fiducia, centralità e amicizia... Eric Garcia rinnoverà col Barça, i motivi della scelta: fiducia, centralità e amicizia
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.1 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.2 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.3 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.4 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
Immagine top news n.5 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
Immagine top news n.6 Gesto dell’aeroplano nel derby: 4 persone bandite dallo Stadium. Il comunicato della Juve
Immagine top news n.7 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Santacroce: "Rivisto un bel Napoli. E ora due esami tra Champions e Roma"
Immagine news Altre Notizie n.2 Renica: "Napoli, ecco cosa ha fatto finalmente Conte e che mi è piaciuto"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Impressionato dalla Roma. E Gasperini alla Juve..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Gregorio contestato da parte dell'ambiente Juventus. È il portiere giusto per i bianconeri?
Immagine news Serie A n.2 Inter, destra senza padrone: Dumfries out a lungo. Augusto arrangiato, Henrique rimandato
Immagine news Serie A n.3 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine news Serie A n.4 Il sogno azzurrino si ferma in semifinale: doppio Moser, Italia Under 17 ko 2-0 con l'Austria
Immagine news Serie A n.5 Di Gennaro: "Impressionato dalla Roma. E Gasperini alla Juve..."
Immagine news Serie A n.6 La difesa della Lazio è tornata blindata: a Provedel sono bastati pochi mesi e... Sarri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Gytkjaer: "Dobbiamo migliorare tanto. La sostituzione col Frosinone? Decide Caserta"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Caserta e Magalini a rischio: De Laurentiis pensa a D'Angelo e Petrachi
Immagine news Serie B n.3 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Matteo Grandi: "Orgoglio di rimanere"
Immagine news Serie B n.4 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.5 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Nunzio Lella. "Sono molto felice"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Antonelli: "Vittoria nel derby dedicata ai tifosi. Avanti con equilibrio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Seeber dopo il pari a Brescia: "Solo tre pareggi in 15 gare, siamo sereni"
Immagine news Serie C n.2 Rinascita Cosenza, D'Orazio: "Possiamo vincere ogni gara. Non nascondiamoci"
Immagine news Serie C n.3 Marani: "Partnership con Trenitalia Regionale per proiettarsi verso i giovani"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, risoluzione consensuale del contratto con il direttore generale Giuseppe Sipone
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, presentata con Trenitalia la Coppa Italia Serie C 'Regionale'
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, settima vittoria di fila. Iori onesto: "Il Lecco non meritava di perdere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.3 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…