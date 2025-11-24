Icardi: "Non sono mai stato davvero al 100% nella mia carriera. Lavoro per fare gol"

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, Mauro Icardi ha parlato con franchezza del suo momento personale e professionale. L’attaccante del Galatasaray ha ribadito di non aver visto le sue figlie per cinque mesi, una situazione complessa per la quale il club gli ha concesso un permesso speciale. "Non è una scusa", ha ribadito più volte. "Ogni giorno faccio il mio lavoro. Vengo pagato per essere professionale, per dare il massimo, per segnare. Questo è il mio lavoro, devo segnare gol".

Icardi ha sottolineato come la sua vita privata non influisca sulla suo rendimento: "Tutti hanno problemi personali. Anch’io cerco di risolverli, ma stare lontano dalle mie figlie non è un alibi". L’argentino ha poi ricordato di aver spesso giocato in condizioni fisiche precarie: "Da quando sono al Galatasaray ho sempre affrontato fastidi e infortuni. A volte ho dolore al tallone o alla caviglia, gioco con infiltrazioni. Partite ogni tre giorni, allenamenti intensi: ma do sempre il massimo".

Consapevole del suo ruolo nello spogliatoio, Icardi ha rimarcato l’importanza della leadership: "Sono un giocatore chiave, sono capitano. Voglio essere sempre al cento per cento, anche se nella mia carriera non lo sono quasi mai stato davvero". Lo sguardo, però, è già rivolto alla partita di domani, che può valere una fetta di qualificazione: "È un match importantissimo. Abbiamo un sogno: continuare a vincere in Champions e superare il turno. Dopo la sconfitta della prima giornata, abbiamo ottenuto tre vittorie fondamentali. Crediamo di poter aggiungere anche la quarta".

Sul calcio turco: "Giocatori come Victor Osimhen e Leroy Sané sono arrivati e prima era impensabile. Ci sono molti giocatori che vogliono venire in Turchia ed è un grande orgoglio e onore per me aver contribuito a questo. Era importante guadagnarmi l'amore della gente. È diventato un paese dove tutti i giocatori del mondo vogliono venire".