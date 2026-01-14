TMW Sulemana non gioca nel Bologna, il centrocampista potrebbe ripartire dal Cagliari

L'avventura al Bologna di Ibrahim Sulemana (22 anni) non è ancora decollata e non sembra poterlo fare a stretto giro di posta, tanto che il centrocampista si sta guardando attorno alla ricerca di nuove soluzioni per ritrovare un po' di confidenza con il campo e per aumentare il proprio minutaggio. Per lui, apprendiamo, potrebbe aprirsi una soluzione che lo renderebbe un cavallo di ritorno.

Il Cagliari infatti nelle scorse ore ha infatti avviato i contatti con il Bologna, e contestualmente anche con l'Atalanta, per rilevare il prestito di Sulemana dalla Dea. Acquistato nelle ultime ore del calciomercato estivo, gli emiliani hanno prelevato il classe 2003 dai bergamaschi con la formula del prestito con diritto di riscatto, questo fissato a 11 milioni di euro. Sulemana, portato in Italia con l'Hellas Verona che lo ha fatto anche esordire in Serie A, ha giocato nel Cagliari una stagione, venendo poi ceduto per 7,4 milioni di euro all'Atalanta nell'estate del 2024, dopo essere stato acquistato un anno prima per 4 milioni. In totale per lui, con la maglia dei rossoblù dell'isola, 24 presenze e 2 gol.

Il feeling tra Sulemana e il suo allenatore Italiano non è mai decollato, complice anche un infortunio al legamento accusato pochi giorni dopo il suo arrivo e che lo ha reso indisponibile fino di fatto a metà ottobre, e adesso il centrocampista va alla ricerca di una nuova tappa per rilanciarsi. Quella di Cagliari, società alla ricerca di almeno un rinforzo per la propria mediana, sembra proprio la destinazione ideale per scollarsi di dosso un inizio di stagione da appena 112 minuti in 4 spezzoni, con una sola presenza da titolare, quella in Coppa Italia contro il Parma.